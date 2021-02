Stiri pe aceeasi tema

- Compania TAROM a initiat proiectul de restructurare a personalului, durata estimata pentru implementarea masurii este de 6 luni si va conduce la o reducere medie anuala a costurilor de personal ale companiei estimata la aproximativ 8 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al operatorului aerian…

- ”Vitacom Electronics a incheiat 2020 cu o cifra de afaceri de aproximativ 60 de milioane de lei, iar un sfert din vanzari au provenit din mediul online. Compania estimeaza pentru 2021 o crestere a cifrei de afaceri cu pana la 10%. In anul care tocmai s-a incheiat, principalul canal de vanzare a ramas…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca vaccinul produs de Moderna este așteptat sa ajunga in Romania pana la jumatatea acestei luni. Țara noastra va primi aproximativ 3,5 milioane de doze."4,3% din cantitate revine Romaniei,…

- Directorul CFR Calatori estimeaza ca operatorul de stat va incheia 2020 cu pierderi de 300 de milioane de lei, la jumatate fața de proiecția de la inceputul anului CFR Calatori va incheia anul 2020 cu pierderi de peste 300 de milioane de lei, in scadere fata de bugetarea de la inceputul anului, cand…