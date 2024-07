Mai multe zboruri ale companiei aeriene de stat TAROM, care inregistreaza pierderi financiare consecutiv de 16 ani, au fost anulate luni din cauza declarațiilor piloților referitoare la starea lor de sanatate. Deși Sindicatul nu a facut public inca niciun anunț privind un conflict de munca, surse din interiorul companiei sugereaza posibilitatea declanșarii unei greve. Luni […] The post TAROM a anulat astazi curse catre Amman, Beirut, Bruxelles, Frankfurt, Madrid, Istanbul și Paris. Grindeanu, furios appeared first on Puterea.ro .