Tărlungeni: lucrări de 20,57 milioane de lei prin Programul Anghel Saligny Primarul comunei Tarlungeni, Seveerius Beșchea, a anunțat, pe pafina personala de Facebook, ce investiții sunt in derularela aceasta ora. Lucrari care au asigurata finanțarea din mai multe surse. Iata despre ce este vorba: – modernizarea a 6 strazi (asfaltare) va fi finanțata cu 5,47 milioane lei prin programul Anghel Saligny– lucrarile pentru sistemul de canalizare au intrat in ultima faza. In doua saptamani se trece la recepție și punerea in funcțiune. De aceste lucrari beneficiaza toți cetațenii comunei și permite ulterior și deschiderea unui parc industrial pentru industrie mica, ateliere,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

