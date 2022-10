Tarja la Bucuresti si Cluj-Napoca: Program si reguli de acces Celebra solista TARJA Turunen va canta pe 18 octombrie 2022 la Arenele Romane din Bucuresti. Concertul va avea loc indoor in cort incalzit. In deschidere vor urca pe scena Abalas si Serpentine. Pe 19 octombrie Tarja canta si la Cluj-Napoca in /FORM Space iar showul este sold out. Tarja Turunen este una dintre vocile scenei metal care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Se numara printre cele mai cunoscute soprane ale lumii, statut pe care la castigat atat dupa activitatea cu Nightwish cat si datorita carierei sale solo. Dupa aproape un deceniu alaturi de Nightiwsh, carismatica artista a pornit… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

