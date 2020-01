Ţările vecine Libiei resping orice amestec străin, îndeamnă la dialog Tarile vecine Libiei au respins joi orice ingerinta in aceasta tara aflata in razboi si au lansat un apel la dialog beligerantilor, la finalul unei reuniuni la Alger vizand favorizarea unei solutii politice la conflictul care ameninta intreaga regiune, noteaza AFP.



La initiativa Algeriei, la reuniune au participat ministrii de externe din Tunisia, Egipt, Ciad si Mali. Au fost prezenti, de asemenea, diplomati din Sudan si Niger.



Participant la intalnire, ministrul german de externe Heiko Maas, i-a informat pe cei prezenti despre concluziile summitului de la Berlin, desfasurat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile vecine Libiei au respins joi orice ingerinta in aceasta tara aflata in razboi si au lansat un apel la dialog beligerantilor, la finalul unei reuniuni la Alger vizand favorizarea unei solutii politice la conflictul care ameninta intreaga regiune, noteaza AFP, potrivit Agerpres.La initiativa…

- Protestele au fost cuvant cheie pentru multe tari din lumea araba in 2019, din Irak si Liban, unde revolte fara precedent au dus la demisia unor sefi de guvern, pana in Sudan si Algeria, tari ai caror sefi de stat aflati la putere de zeci de ani au fost indepartati, relateaza AFP. In 2011, mai multe…

- Autoritațile de la Atena au solicitat marți Organizației Națiunilor Unite sa condamne în mod oficial un acord semnat de Turcia și Libia care traseaza o granița maritima între cele doua state în apropierea insulei grecești Creta, a declarat Stelios Petsas, purtator de cuvânt al…

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu gigantul rus Gazprom, pentru a ajunge la o noua ințelegere pe termen lung privind livrarea gazelor naturale, a informat luni Ministerul ungar de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters.Țarile din Europa Centrala sunt aprovizionate cu gaze…

- Europa nu se poate apara singura, a declarat marti ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca "fara SUA in Germania si in Europa, nu suntem capabili la ora actuala sa ne gestionam singuri securitatea", informeaza dpa. Prezent la forumul de politica externa organizat la Berlin de Fundatia Koerber,…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut marti guvernului chinez sa ofere clarificari in urma unor noi dezvaluiri privind detentia musulmanilor uiguri in tara, informeaza DPA. "China trebuie sa-si respecte obligatiile internationale in termeni de drepturi ale omului", a declarat el la Forumul…

- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- Luiza Radulescu Pintilie La intrarea in corpul diplomatic, in anul 1964, prahoveanul Nicolae Radulescu avea 31 de ani si aproape tot atatia ani a onorat apoi misiunile incredintate, in numele tarii sale, in cele mai diverse colturi ale lumii, incepand din Orientul Mijlociu si pana in fosta Iugoslavie.…