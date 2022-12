Stiri pe aceeasi tema

- AUR vrea sa intre in liga oficiala a extremiștilor europeni, așa ca și-a facut un institut politic și a invitat radicali de dreapta de pe tot continentul pentru a demonstra ca Europa e intr-o „faza de degenerare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, revenind de la o cadere inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului dupa o perioada de caldura anormala. Contractele futures la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc…

- Este zi de greva generala și proteste in Grecia. Muncitorii spun ca sunt sufocați din cauza inflației galopante și cer salarii mai mari. Confederația Generala a Muncitorilor Greci, care reprezinta sectorul privat, impreuna cu sindicatul care coordoneaza sectorul public solicita creșterea salariului…

- Ideile bune nu au frontiere, iar cand acestea intrunesc suportul unei echipe entuziaste și a unei finanțari pe masura, rezultatele nu intarzie sa apara. Este și povestea brandului romanesc "5 to go. Brandul romanesc "5 to go" a intrat in top 10 lanturi de cafenele din Europa, conform clasamentului anual…

- Candva de neconceput, telefoanele mobile s-ar putea "inchide" in toata Europa in aceasta iarna, daca intreruperea curentului sau rationalizarea energiei vor distruge anumite parti ale retelelor mobile din regiune. Decizia Rusiei de a opri aprovizionarea cu gaze pe calea cheie de aprovizionare a Europei…

- La o zi dupa ce Senatul a votat majorarea salariilor demnitarilor la propunerea UDMR, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anunțat, la Timisoara, ca votul va fi indreptat la Camera Deputaților, care este camera decizionala, transmite Europa FM . ”Sunt convins ca a fost o greșeala ieri ce s-a…

- Nr. 288 din 22 Septembrie 2022 21 SEPTEMBRIE, ZIUA FARA NICIUN ACCIDENT SOLDAT CU PERSOANE DECEDATE Proiectul European ROADPOL Safty Days si a propus ca ziua de 21 septembrie sa devina o zi fara persoane decedate din accidente rutiere, pe drumurile din Europa. Pentru judetul Timis, ziua de ieri a fost…