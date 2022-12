Stiri pe aceeasi tema

- Acordul trebuie inca aprobat de toate guvernele UE intr-o procedura scrisa pana vineri. Tarile UE s-au certat zile intregi pe marginea detaliilor, Polonia facand eforturi pentru ca plafonul sa fie cat mai scazut posibil, pentru a reduce veniturile Rusiei din vanzarea combustibilului fosili. Propunerea…

- Prețul petrolului rusesc ar trebui sa fie limitat la 30 și 40 de dolari pe baril, mai mic decat nivelul propus de G7, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe masura ce se apropie interdicția UE privind petrolul rusesc, Moscova cauta alternative in China, via ruta arctica. Petrolierul Vasili Dinkov, cu o lungime de 257 de metri, a navigat pe ruta maritima nordica spre portul chinezesc Rizhao. Petrolierul care face in mod normal naveta intre terminalul…

- Noile masuri luate de țarile Grupului celor Șapte pentru a limita vanzarile de petrol rusesc la un preț scazut impus nu vor fi replicate impotriva producatorilor OPEC, ale caror planuri de reducere a producției au iritat țarile consumatoare, a declarat un oficial al Trezoreriei Statelor Unite pentru…

- Executivul UE le-a prezentat miercuri statelor membre un document care analizeaza diferitele optiuni pe care UE le ia in calcul pentru a reduce pretul gazului, dupa ce 15 dintre cele 27 de tari membre au solicitat o plafonare la nivelul UE a acestui pret.Potrivit documentului, consultat de Reuters,…

- Țarile din Uniunea Europeana se zbat sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc și probabil ca vor amana un acord asupra acestei chestiuni pana dupa ce va fi convenit un pachet mai larg de sancțiuni, relateaza Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pretul gazelor naturale la bursele din Marea Britanie si Tarile de Jos a crescut miercuri, dupa ce Comisia Europeana a omis sa includa o propunere anterioara, vizand plafonarea preturilor pentru gazele naturale importate, in pachetul sau de masuri destinat combaterii exploziei preturilor la energie,…

- Rusia este pregatita sa exporte pana la 30 de milioane de tone de cereale in semestrul doi din 2022, a informat Ministerul Agriculturii de la Moscova, transmit DPA si Reuters, transmite AGERPRES . „Astfel, vom sprijini tarile care se confrunta cu dificultati si vom ajuta la stabilizarea situatiei alimentare…