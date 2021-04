Ministrii de externe ai UE nu au aratat "apetit" pentru o noua runda de sanctiuni economice impotriva Rusiei, a declarat marti seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba intr-o conferinta de presa online, fapt pe care l-a constatat dupa ce le-a cerut acestora luni sa ia in considerare o astfel de masura.



"Nu am sesizat un apetit pentru sanctiuni sectoriale luni. Poate ca motivul pentru acest lucru a fost ca am avut discutia prin videoconferinta si daca as fi fost acolo le-as fi simtit mai bine apetitul", a declarat Dmitro Kuleba in cadrul conferintei online pentru jurnalistii straini.

