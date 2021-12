Țările UE nu au ajuns la un acord cu privire la criza energetică Țarile UE nu au reușit sa ajunga la un acord cu privire la criza energetica. Liderii europeni au venit cu diferite propuneri, insa nu s-a ajuns la un consens. Joi au avut loc doua intalniri la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat despre soluții pentru combaterea crizei energetice. Dupa lungi contradicții, aceștia au renunțat la adoptarea unui comunicat dupa finalul summitului. Statele UE cauta soluții in criza energetica, dar nu ajung la un acord In discuțiilor lor au existat diferențe semnificative de abordare a preturilor la electricitate, gaze naturale si costul emisiilor. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

