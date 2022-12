Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept „inacceptabil”,…

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns la un acord cu privire la plafonarea pretului gazelor naturale, a anuntat luni presedintia ceha a UE intr-o postare pe Twitter, transmite Reuters. Acordul anuntat luni vine dupa mai multe saptamani de discutii cu privire la un pachet de masuri de urgenta care…

- Ministrii europeni ai Energiei discuta luni o solutie de compromis vizand plafonarea pretului gazelor in Europa, in situatia in care cotatiile ajung la 180 de euro pentru un Megawatt-ora (MWh), arata un document de lucru consultat de Reuters.

- 12 tari din Uniunea Europeana nu sunt de acord cu plafonarea prețului la gaze, iar Romania este una dintre ele. Potrivit Antena 3, Țarile UE au organizat astazi negocieri de urgența, in incercarea de a ajunge la un acord privind plafonarea prețului la gaze la o reuniune a miniștrilor energiei care va…

- Rusia nu va accepta plafonarea pretului pentru petrolul rusesc si analizeaza un raspuns la aceasta masura, a anuntat sambata Kremlinul, dupa ce UE, tarile din G7 si Australia au decis sa aplice un plafon de 60 de dolari pe baril, relateaza agentiile AFP si Reuters, citate de Agerpres .

- Țarile din UE se zbat sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc și probabil ca vor amana un acord asupra acestei chestiuni pana dupa ce va fi convenit un pachet mai larg de sancțiuni, relateaza Bloomberg și Hotnews . Cipru și Ungaria se numara printre țarile care și-au exprimat…