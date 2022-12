Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana este profund divizata cand vine vorba de plafonarea pretului gazelor, in conditiile in care aproximativ 15 tari cer diferite versiuni ale unui astfel de mecanism de interventie pe piata, in ideea de a diminua preturile in contextul unei crize energetice fara precedent care alimenteaza…

- Germania va cheltui 83,3 miliarde de euro pentru plafonarea preturilor gazelor si electricitatii in 2023, suma fiind echivalenta cu 42% din programul anuntat in urma cu o luna pentru protejarea celei mai mari economii din Europa, potrivit unui proiect vazut de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Gemania a anunțat o plafonare a prețului la gazele naturale incepand de anul viitor, atat in cazul intreprinderilor mari, cat și in cazul gospodariilor mici și mijlocii.Germania va plafona prețul la electricitate pentru gospodarii la 40 de eurocenți/kWh, iar pentru consumatorii industriali la 13 eurocenți/kWk.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…

- Liderii urmeaza sa se intalneasca in perioada 20-21 octombrie, la cateva zile dupa ce Comisia Europeana intentioneaza sa propuna masuri pentru a aborda criza energetica care genereaza inflatia si dauneaza economiilor din blocul european. Un proiect al concluziilor intalnirii lor, vazut de Reuters, a…

- Cinci state UE au solicitat Comisiei Europene sa analizeze doua optiuni pentru plafonarea preturilor gazelor naturale si sa propuna solutii posibile, scrie Reuters citand Ministerul elen al Energiei.

- Polonia va plafona, incepand cu anul viitor, preturile la electricitate pentru gospodarii si micile afaceri. Din 2023, Polonia va stabili un pret maxim la electricitate de 785 zloti (156,61 dolari) per MWh pentru micile afaceri si entitati, cum ar fi spitalele, si de 693 zloti per MWh pentru gospodarii,…

- Intrebarea cum, cand si daca vor fi plafonate preturile la gaze ar urma sa domine o alta reuniune la Praga a statelor membre ale Uniunii Europene, acestea urmarind un plan comun care sa vizeze preturile ridicate la gaze - un compromis la care nu au reusit sa ajunga in ultimele saptamani, se arata intr-o…