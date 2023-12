Ţările UE au distrus vaccinuri COVID în valoare de 4 miliarde de euro. România pe locul 3 la risipă Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza realizata de POLITICO, pe baza datelor culese inegal, pentru ca unele tari au refuzat sa le faca publice. In […] The post Tarile UE au distrus vaccinuri COVID in valoare de 4 miliarde de euro. Romania pe locul 3 la risipa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

