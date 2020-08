Țările sunt bogate, dar oamenii nefericiți. Care este explicația Un raport realizat de Institutul pentru Cercetarea Fericirii din Copenhaga iși propune sa nuanțeze portretul idilic al țarilor nordice, sugerand ca fericirea universala este o utopie și ca o mare parte a populației, mai ales tinerii, se confrunta cu probleme majore. Cercetatorii care au realizat studiul “In umbra fericirii” au colectat date pe parcursul a cinci ani, pentru a o construi o imagine mai apropiata de realitate a așa-numitelor “superputeri ale fericirii”. Participanții la cercetare au fost rugați sa cuantifice, cu calificative de la 1 la 10, nivelul de satisfacție a vieții lor. Adelina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

