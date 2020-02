Țările și teritoriile atinse de noul coronavirus / Numărul deceselor în China a ajuns la 259 Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus din China a ajuns vineri seara la 259 în China, a informat sâmbata Comisia Naționala de Sanatate, în timp ce Statele Unite au declarat urgența de sanatate și au interzis intrarea în țara a cetațenilor straini care au vizitat recent China , potrivit Reuters. Provincia Hubei, centrul epidemiei, ramâne sub carantina, cu drumurile și transportul public închise, dar un numar mic de calatori reușesc sa încalce aceasta izolare.

Aproape 12.000 de oameni au fost infectați în China, unde 259 de pacienți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

