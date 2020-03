Țările se autoizolează, de frica pandemiei: Țările care și-au ÎNCHIS granițele Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine. Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara din Europa, potrivit Mediafax.ro. Autoritatile au anuntat ca oamenii nu mai au voie sa iasa din casa decat daca au nevoie sa isi cumpere mancare si medicamente. Citește și: USR da sfaturi de guvernare liberalilor in plina criza de coronavirus: ‘Guvernul trebuie sa gestioneze cu ințelepciune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

