Stiri pe aceeasi tema

- OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au convenit miercuri sa relaxeze masurile de reducere a productiei de petrol, incepand cu luna august, in conditiile in care economia globala incepe sa isi revina usor dupa pandemia de coronavirus, dar au avertizat ca un al doilea val al epidemiei poate complica…

- OPEC si aliatii sai, intre care Rusia, au convenit miercuri sa relaxeze masurile de reducere a productiei de petrol, incepand cu luna august, in conditiile in care economia globala incepe sa isi revina usor dupa pandemia de coronavirus, dar au avertizat ca un al doilea val al epidemiei poate complica…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2%, sustinute de scaderea puternica a stocurilor de titei din Statele Unite, dar cresterile au fost limitate de anuntul OPEC. Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 2,1%, la 43,79 dolari pe baril, iar cotatia petrolului american WTI a avansat cu 2,3%,…

- Numarul cazurilor de infectare cu coronavirus din Statele Unite a depasit miercuri nivelul de 2 milioane, potrivit datelor Reuters, iar numarul infectiilor noi a crescut usor, dupa cinci saptamani de scaderi. In timp ce majoritatea statelor au relaxat restrictiile de miscare care au slabit puternic…

- Preturile petrolului au scazut joi cu circa 8%, din cazua reaparitiei temerilor legate de impactul cresterii numarului de cazurilor de Covid-19 la nivel mondial asupra cererii, în timp ce stocurile de titei au atins un nivel record în Satele Unite, transmite Reuters, citat de news.ro. Numarul…

- Preturile petrolului au crescut usor luni, in urma acordului de sambata as celor mai mari producatori de a extinde reducerile record ale productiei pana la sfarsitul lunii iulie, in timp ce importurile de titei ale Chinei au atins un nivel istoric in luna mai, transmite Reuters potrivit news.ro.La…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat, marți, ca piețele petroliere vor incepe sa se echilibreze odata ce acordul de reducere a producției va intra in vigoare in mai, in timp ce in viitorul apropiat nu estimeaza o creștere semnificativa a prețurilor, din cauza nivelurilor stocurilor…

- Prețurile petrolului au scazut din nou luni, pe fondul ingrijorarilor legate de capacitatea de stocare redusa, in special in Statele Unite, și ale efectelor economice cauzate de panedmia de coronavirus, anunța Reuters, potrivit MEDIAFAX.Prețul petrolului american West Texas Intermediate (WTI)…