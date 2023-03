Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai mult de un deceniu de negocieri, tarile Natiunilor Unite s-au inteles asupra primului tratat care sa protejeze biodiversitatea marina a zonelor dincolo de jurisdicția naționala, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Moneda stabila a Binance, Binance USD, a inregistrat ieșiri de aproximativ 6 miliarde de dolari in urma unei masuri de reglementare din SUA impotriva companiei care emite tokenul, potrivit CoinGecko, care urmarește piața, scrie Reuters. Paxos Trust Company, care emite Binance USD, a declarat pe 13 februarie…

- Iranul l-a criticat sambata pe directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, dupa un raport privind o schimbare a modului de operare pentru imbogatirea uraniului la 60% in fabrica subterana din Fordo, relateaza AFP si Reuters. Grossi a anuntat ca intentioneaza sa viziteze…

- Tratatul intre Rusia si SUA cunoscut ca Noul START, privind controlul armamentului nuclear, ar putea expira dupa 2026, a afirmat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu difuzat luni de agentia RIA Novosti, preluata de Reuters. „Este un scenariu foarte posibil”, a spus el. Negocierile…

- KFOR, misiunea NATO in Kosovo, a refuzat cererea guvernului sarb de a trimite pana la 1.000 de polițiști și militari in Kosovo in urma valului de ciocniri intre sarbi și autoritațile kosovare, a anunțat duminica, 8 ianuarie, președintele Aleksandar Vucic, potrivit agenției Reuters , citata de Agerpres…

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept “inacceptabil”,…

- Ministrul irlandez de externe spune ca „lumea este un loc nebun și tragic in acest moment”, indicand razboiul din Ucraina și alte conflicte, foametea iminenta din Cornul Africii, programul nuclear iranian in expansiune, impactul global al schimbarilor climatice și un Consiliu de Securitate al ONU polarizat…