Tarile nordice, lideri europeni in inovatie si combaterea schimbarilor climatice, vin la GreenTech Film Festival

GreenTech Film Festival - platforma de educatie care promoveaza stilul de viata sustenabil, grija fata de mediu si tehnologiile verzi existente, prin filme documentare, dezbateri, ateliere si expozitii revine in luna noiembrie 2019 cu o noua editie dedicata publicului din Bucuresti si Cluj-Napoca.



Evenimentele incluse in programul celei de-a treia editii de la Bucuresti se desfasoara in perioada 11-17 noiembrie, in locatiile ParkLake Shopping Center (zona Main Square si Cinema), ARCUB (Sala Mare) si Seneca Anticafe. Acestea vor fi urmate de o editie speciala organizata in Cluj-Napoca,…