Ţările NATO sunt prost pregătite pentru un război de mare amploare, indică un raport suedez Statele membre NATO sunt prost pregatite in cazul izbucnirii unui conflict de mare amploare, indica un raport elaborat recent de Agentia de studii suedeze (SRA) in care a fost evaluata puterea militara a Aliantei si a partenerilor ei in comparatie cu cea a Rusiei, informeaza luni euractiv.com.



Raportul arata ca Rusia ar prelua controlul asupra tarilor baltice in cateva zile, intrucat riposta NATO ar fi prea lenta. Rusii ar avea un avantaj pentru ca fortele NATO sunt prea dispersate si capacitatile lor militare sunt prea variate, in timp ce antrenarea lor este insuficienta.



Sursa articol si foto: agerpres.ro

