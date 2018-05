Tarile musulmane au lansat vineri un apel la trimiterea unei "forte internationale de protectie" in teritoriile palestiniene dupa varsarea de sange din Fasia Gaza, in cursul unui summit la Istanbul convocat de presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care a acuzat Israelul ca foloseste metode demne de nazisti, relateaza AFP. Reprezentantii celor 57 de tari grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), au lansat un apel la "protectie internationala pentru poporul palestinian, inclusiv prin trimiterea unei forte internationale de protectie", potrivit comunicatului final al summitului.…