- Prețul gazelor naturale in Europa a coborat joi pana la 197 de euro pentru un Megawatt-ora, revenind sub pragul de 200 de euro pentru un Megawatt-ora pentru prima data de la inceputul lunii august, transmite DPA. Aceasta evolutie a venit in contextul in care preturile pentru contractele TTF la bursa…

- ”Pentru ca anumite interese de grup par a deveni promovate intens dupa adoptarea Ordonantei de Urgenta care protejeaza romanii si economia noastra de cresterea preturilor energiei electrice si ale gazelor naturale, as vrea sa clarific urmatoarele lucruri: – Prin noul pachet de masuri populatia este…

- Acordul convenit marți de statele membre ale Uniunii Europene privind reducerea consumului de gaze naturale va intra in vigoare la 1 august și va cuprinde mai multe excepții și derogari, precum și o „alerta” in caz de urgența.

- Tarile membre ale Uniunii Europene incearca sa relaxeze planurile Executivului comunitar vizand reducerea consumului de gaze naturale, in contextul in care Europa se pregateste pentru o iarna cu livrari incerte din partea principalului sau furnizor, Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Saptamana…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca, la cererea statelor membre UE, a propus o derogare temporara pe termen scurt de la regulile din Politica Agricola Comuna (PAC) referitoare la rotatia culturilor si mentinerea unor elemente neproductive pe terenurile arabile, informeaza un comunicat de presa al…

- Miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a propus ca statele UE sa-și reduca, in mod voluntar, consumul de gaze cu 15% in urmatoarele luni, pentru a se asigura ca, in eventualitatea in care Rusia va opri furnizarea de gaze naturale, acest lucru nu va afecta blocul comunitar, transmite…

- PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei…