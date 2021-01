Stiri pe aceeasi tema

- „Singurul cadru in care negociem este in 27. Facem asta impreuna si, pe acest fundament de obligativitate juridica, niciun stat membru nu are permisiunea de a negocia in paralel sau de a avea un contract in paralel”, a declarat Von der Leyen intr-o conferinta de presa la Bruxelles.„Intregul portofoliu…

- Tarile membre ale Uniunii Europene nu pot negocia in mod separat acorduri privind vaccinurile anti-COVID-19 cu companii farmaceutice in paralel cu eforturile UE ca intreg, a anuntat vineri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters preluat de agerpres. ''Singurul cadru…

- „Singurul cadru in care negociem este in 27. Facem asta impreuna si, pe acest fundament de obligativitate juridica, niciun stat membru nu are permisiunea de a negocia in paralel sau de a avea un contract in paralel”, a declarat Von der Leyen intr-o conferinta de presa la Bruxelles.„Intregul portofoliu…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anunțat marți ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile Reuters și DPA. Inițial decizia era anunțata pe 29 decembrie,…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a transmis vineri liderilor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, ca probabilitatea unui acord asupra viitoarelor relatii comerciale cu Regatul Unit este foarte mica, transmit Reuters si AFP. Sefa executivului comunitar…

- Trebuie sa mai așteptam pana cand vom avea vaccinul impotriva coronavirusului. Premierul Ludovic Orban a precizat ca pana nu se termina testele clinice este greu de estimat cand va fi disponibil serul, insa a dat asigurari ca Romania nu va fi ”discriminata” in ceea ce privește distribuirea dozelor la…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat ca evoluția pandemiei de coronavirus este „alarmanta” și le-a solicitat statelor membre sa ia masuri „indraznețe” pentru „a salva vieți”. De asemenea, oficialul a mai spus ca livrarea unor potențiale vaccinuri impotriva coronavirusului…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. La summit participa și Klaus Iohannis.''Tocmai…