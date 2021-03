Ţările membre NATO îşi reafirmă angajamentul faţă de clauza apărării colective Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale NATO, reuniti marti la Bruxelles, au reafirmat angajamentul tarilor lor fata de clauza apararii colective si au subliniat ca parteneriatul transatlantic ramane pilonul acestei aparari, esential pentru coeziunea politica a organizatiei si pentru ordinea internationala bazata pe reguli, potrivit nato.int.



''NATO este fundamentul apararii noastre colective: impreuna reafirmam angajamentul nostru solemn fata de Tratatul de la Washington, inclusiv acela ca un atac impotriva unui aliat va fi considerat un atac impotriva noastra… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clauza derogatorie generala, care permite o deviere temporara de la politicile fiscale fara a pune in pericol sustenabilitatea fiscala, va ramane activa in Uniunea Europeana in 2022, inainte de a fi probabil dezactivata in 2023, a declarat, marti, Valdis Dombrovskis, vicepresedintele executiv pentru…

- Conform Agerpres , UE a cerut luni in Myanmar ''o dezescaladare a crizei actuale prin incetarea imediata a starii de urgenta'', restabilirea unui guvern civil si eliberarea detinutilor, intre care fosta lidera Aung San Suu Kyi.Josep Borrell: 'Ministrii de externe din UE au decis impunerea de sanctiuni…

- Miniștrii de externe ai statelor membre Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa adopte noi sancțiuni impotriva mai multor oficiali ruși de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Alexei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE citate de AFP, Reuters si dpa.

- Consiliul Afaceri Externe - ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene - reunit luni la Bruxelles, a condamnat in 'termenii cei mai fermi' lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE 'este pregatita' sa adopte sanctiuni…

- Comisia Europeana (CE) a indemnat joi Belgia, Bulgaria, Finlanda, Polonia si Suedia „sa transpuna deplin” o legislatie europeana din 2008 care pedepseste manifestari ale rasismului si xenofobiei, relateaza AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune.

- Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, al Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detenție a opozantului rus Aleksei Navalnii și arestarea...

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…