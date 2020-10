Tarile incep sa-si faca stocuri de alimente pe masura ce preturile cresc si criza COVID se agraveaza. Preturile la produsele agricole sunt in crestere

Cumparatorii de produse agricole din Cairo si pana in Islamabad au intrat intr-o febra a cumparaturilor dupa ce pandemia de Covid-19 a perturbat lanturile de aprovizionare, transmite Bloomberg.



Iordania si-a constituit rezerve record de grau in timp ce Egiptul, cel mai mare cumparator mondial de grau, a luat o masura neobisnuita de a cumpara grau de pe pietele internationale tocmai in timpul in mijlocul recoltatului productiei interne. La randul sau Taiwanul a anuntat ca isi va majora rezervele strategice de alimente, iar China a inceput sa cumpere nutret pentru a-si hrani efectivele…