Mai multe țari din lume au decis sa ridice carantina obligatorie pentru cei care s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Printre acestea, se numara și Grecia, Israelul sau Insulele Azore. In cazul in care au trecut peste 10 zile de la rapel, in Grecia, turiștii nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina. Certificatul de vaccinare este un plus pentru turiștii care iși doresc sa mearga fara batai prea mari de cap in vacanța. Pentru o calatorie, o persoana are, in cele mai multe dintre cazuri, nevoie de un test PCR negativ pentru COVID-19, de un certificat de vaccinare sau de dovada imunizarii prin…