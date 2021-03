Țările în care putem călători FĂRĂ CARANTINĂ. Cum arată lista galbenă. Lista tarilor din „zona galbena” a fost modificata vineri seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Institutului National de Sanatate Publica. Persoanele care sosesc in Romania din aceste tari, zone sau teritorii cu risc epidemiologic ridicat trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile. Documentul nu precizeaza de cand intra in vigoare noua lista galbena, dar cel mai probabil va fi vorba de luni, 8 martie 2021. In alcatuirea listei cu zonele „galbene” s-a tinuit cont de rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori, conform datelor publicate de ECDC joi, 4 martie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

