Tarile in care Noul An nu va fi 2020. Cum se calculeaza calendarul in Coreea de Nord, Thailanda sau Etiopia

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai mare parte a lumii, anul care urmeaza este 2020, totuși in unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII in 1582, astfel ca in Japonia abia incepe anul doi iar in alte țari, precum Israel, deja vine anul 5780,remarca platforma Matadornetwork,…

- În cea mai mare parte a lumii, anul care urmeaza este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel ca în Japonia abia începe anul doi iar în alte țari, precum Israel, deja vine…

- India și China sunt cele doua țari în care poluarea apei, aerului și de la locul de munca ucide cei mai mulți oameni, provocând 2,3, respectiv 1,8 milioane de decese în 2017, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP.Țarile în curs de dezvoltare și cele bogate…

- Potrivit Biroului Electoral Central, pana la ora 09.00 au votat in turul doi al alegerilor prezidențiale un numar de 17.762 de persoane, dintre care 17.503 au votat prin corespondența și 259 pe liste suplimentare la secțiile de vot. Votul a inceput in Australia, Noua Zeelanda, China, Japonia, Thailanda,…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Uniunea Europeana a importat peste trei milioane de tone de cafea in 2018, cu 12% mai mult decat in 2008, iar valoarea totala a importurilor a fost de 7,8 miliarde euro, arata datele publicate marti de Eurostat, cu ocazia Zilei internationale a Cafelei. Anul trecut, cea mai mare cantitate…

- Anul trecut, cea mai mare cantitate de cafea importata din tarile din afara UE a venit din Brazilia (901.000 tone exportate spre UE, sau 29% din total) si Vietnam (770.000 tone, 25%). Ele sunt urmate de Honduras (228.000 tone, 7%), Columbia (173.000 tone, 6%), Uganda (161.000 tone, 5%), India (157.000…

- Visa (NYSE:V) si Revolut, unul dintre cele mai importante fintech-uri din Europa, au anuntat astazi un nou parteneriat prin intermediul caruia Revolut isi va extinde accelerat business-ul la nivel global. Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international,…