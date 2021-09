Țările în care Bitcoin și cripto sunt interzise sau restricționate Bitcoin a fost controversat de la inceputurile sale in 2009, la fel ca și criptomonedele ulterioare care au venit in urma sa. Deși criticat pe scara larga pentru volatilitatea sa, utilizarea sa in tranzacții ilegale și pentru utilizarea exorbitanta a energiei electrice pentru exploatarea sa, Bitcoin este vazut de unii, in special in lumea in curs de dezvoltare, ca un liman in timpul furtunilor economice. Dar, pe masura ce mai mulți oameni apeleaza la crypto, fie ca o investiție, fie ca o linie de salvare, aceste probleme s-au manifestat printr-o serie de restricții privind utilizarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

