Țările în care au ajuns loturile de vaccin AstraZeneca cu probleme Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca, dupa ce au fost raportate mai multe efecte secundare severe. Prima țara care a hotarat acest lucru a fost Austria, dupa ce o persoana a fost diagnosticata cu tromboza multipla și a murit, iar alta a fost internata cu embolie pulmonara. Agenția Europeana a Medicamentului a studiat cazurile semnalate de mai multe state și a recomandat continuarea administrarii serului de la AstraZeneca, pe motiv ca momentan nu exista dovezi care sa semnaleze riscul unei coagulari sanguine mai puternice in cazul persoanelor vaccinate. Lotul de vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Italia a decis joi sa suspende vaccinarea parțiala cu serul AstraZeneca, dupa doua decese inregistrate in Sicilia. Este vorba de doze din lotul cu seria ABV2856. O parte dintre aceste doze au ajuns in Romania, unde mai multe persoane au fost vaccinate cu acest ser. Mai multe țari europene au oprit,…

- Romania nu a primit vaccin produs de AstraZeneca din lotul de un milion de doze din care doua persoane din Austria fusesera imunizate si au avut reactii adverse, a precizat astazi Andrei Baciu, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, potrivit Agerpres. „Aceasta situatie a pornit de la doua…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat joi, la Antena 3, dupa ce mai multe state europene au oprit temporar vaccinarea cu AstraZeneca (Estonia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Norvegia, Italia, Danemarca, Austria, Islanda) pentru ca s-a semnalat apariția unor…

