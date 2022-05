Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Marea Britanie a declarat ca va oferi un sprijin militar și un ajutor suplimentar de 1,60 miliarde de dolari Ucrainei, facandu-și publica intenția inainte de o convorbire video planificata duminica de liderii Grupului celor Șapte cu președintele ucrainean

- Polonia a furnizat Ucrainei arme in valoare de 1,6 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) pentru a o ajuta sa faca fata invaziei ruse, a afirmat sambata premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. "Pana in prezent, Polonia a transferat vecinului nostru estic echipamente militare in valoare…

- Ucraina are nevoie de 7 miliarde de dolari pe luna pentru a compensa pierderile economice cauzate de razboiul dus Rusia, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Și vom avea nevoie de sute de miliarde de dolari pentru reconstrucție”, a spus el intr-un discurs la o masa rotunda privind…

- Una dintre primele victime ale invaziei Ucrainei de catre Rusia – și consecințele sale geopolitice și economice continue – a fost gazoductul Nord Stream 2, un proiect energetic masiv care a durat cațiva ani sa fie construit și a costat 11 miliarde de dolari. Chiar inainte de atacul neprovocat al Rusiei,…

- Presedintele american Joe Biden propune, in proiectul bugetului Statelor Unite, alocarea sumei de 6,9 miliarde de dolari Initiativei Europene de Disuasiune a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si ”luptei imopotriva agresiunii ruse” si un miliard de dolari in plus, destinat Ucrainei,…

- ”Indemn la o continuare a intestitiilor pentru a raspunde cu forta agresiunii (presedintelui rus Vladimir) Putin impotriva Ucrainei prin sustinerea de catre Statele Unite a nevoilor economice, umanitare si de securitate ale Ucrainei”, subliniaza, citat intr-un comunicat, Joe Biden. Seful statului american…

- Care este gigantul care parasește proiectul de 3 miliarde de dolari. Totul se intampla pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, invazie aflata acum in a cincea zi. Rusia suporta mult mai multe sancțiuni din partea statelor europene, dar nu numai. De data aceasta, o companie din Marea Britanie a decis…