Europarlamentarul Maria Grapini i-a scris direct șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Grapini acuza ca transportul de cereale ucrainene prin Romania a afacetat grav fermierii romani.

Europarlamentarii PNL Dan Motreanu si Daniel Buda cer presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa ia masuri pentru sprijinirea financiara a agricultorilor afectati de afluxul pe piata unica a cerealelor mai ieftine din Ucraina, conform news.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna joi Uniunea Europeana (UE) sa impuna masuri punitive suplimentare Rusiei si anunta ca a discutat o a zecea serie de sanctiuni cu presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relateaza CNN, informeaza News.ro.

Europa va continua sa sprijine Ucraina ''atat timp cat va fi necesar'' in fata Rusiei, a promis presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit marti in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, transmit AFP si DPA, conform AGERPRES.

Conducerea Suediei va fi „cruciala" in menținerea sprijinului pentru Ucraina atunci cand aceasta va prelua președinția UE, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Mediafax.

Intrarea Croatiei in spatiul Schengen si in zona euro este o dovada a angajamentului si a eforturilor sale asidue, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei ceremonii desfasurate la frontiera croato-slovena, transmite agentia de presa Hina, informeaza

Uniunea Europeana a adoptat un al noualea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei, a postat vineri pe Twitter presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au aratat optimisti, joi seara, la conferinta de presa sustinuta la incheierea summitului UE, ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului