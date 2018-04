Stiri pe aceeasi tema

- Datele Eurostat releva o diferenta uriasa intre costul cu forta de munca/ora intre tarile din Uniunea Europeana. Bulgaria si Romania se afla la coada clasamentului, cu cel mai mic cost pe ora de munca, in vreme ce Danemarca si Belgia sunt tarile in...

- Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu 15,9 milioane ovine. In urma…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Germania, Spania si Malta.

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Romania a avut luna trecuta cea mai mare inflatie dintre tarile UE România a înregistrat în luna februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana. Inflatia a fost de 3,8 la suta, de trei ori mai mare fata de inflatia de 1,3 procente consemnata…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…