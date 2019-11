Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a repatriat circa 100 de tone din rezervele sale de aur, in valoare de aproximativ 18,3 miliarde de zloti (4,7 miliarde de dolari), depozitate la Banca Angliei, a comunicat luni seful Bancii centrale poloneze, Adam Glapinski, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.

- 2020 se anunța a fi un an plin de provocari pentru moneda naționala, in ton cu incertitudinile legate de evoluția economica a Romaniei. Cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depași nivelul de 4,81 lei/euro in semestrul I și de 4,85…

- Intr-un sat din județul Alba a fost inființata prima școala inteligenta in mediul rural din Romania. Astfel, 120 de elevi și profesorii lor beneficiaza, pe langa modernizarea cladirii, și de soluții de ultima ora pentru iluminat și climatizare.

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.De asemenea, au avut loc iesiri…