Țările europene cu cele mai multe furturi de mașini Italia este țara care înregistreaza cel mai mare numar de furturi de autoturisme din Europa, în medie 276 de furturi la 100.000 de locuitori pe an, potrivit unui studiu realizat de site-ul Confused.com pentru perioada 2011-2019. Pe poziția a doua se afla Cehia, cu 274 de furturi la 100.000 de locuitori pe an, scrie Rador citând presa cipriota.

În ciuda faptului ca are o populație cu 84% mai mica decât Italia, Cehia are cu doar 0,7% mai puține furturi de mașini la 100.000 de locuitori. Urmeaza Suedia, cu a treia cea mai grava situație cu privire la furturile de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

