Țările europene care și-au deschis granițele pentru turiști ​Tarile europene au început de luni sa relaxeze unele controale la frontiere dupa izolarea determinata de coronavirus, însa Spania ramâne închisa în continuare, unele restrictii sunt în vigoare în alte parti si au aparut noi mijloace de lucru, ceea ce înseamna ca nivelul calatoriilor de dinainte de pandemie este înca departe, relateaza Reuters.



Spatiul Schengen, care cuprinde 22 de tari din UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia, permite trecerea frontierelor fara controale, însa acestea au fost în mare parte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

