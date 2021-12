Țările europene care intenționează să introducă vaccinarea obligatorie Mai multe țari europene iau in calcul posibilitatea ca in curand vaccinarea anti-coronavirus sa devina obligatorie pentru cetațeni. Spre exemplu, din februarie 2022 Austria va introduce vaccinarea obligatorie pentru toata populația. La polul opus, Bulgaria sau Romania nu au introdus masura vaccinarii obligatorii anti-Covid pentru nici o categorie de persoane. In contextul valului 5 al pandemiei și al apariției tulpinei Omicron din ce in ce mai multe guverne europene cauta soluții și introduc masuri restrictive dure pentru ca populația sa fie determinata sa se vaccineze anti-Covid. In acest moment,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

