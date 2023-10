Stiri pe aceeasi tema

- Germania are in vedere interzicerea componentelor chinezesti in retelele 5GGermania intentioneaza sa interzica in retelele sale 5G, incepand cu 2026, piesele fabricate de producatorii chinezi Huawei si ZTE, au declarat miercuri pentru AFP surse guvernamentale de la Berlin, conform Agerpres. Potrivit…

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…

- Spania, Marea Britanie, Qatar si Emiratele Arabe Unite s-au oferit sa ajute Marocul dupa cutremurul devastator. Ministerul de Interne a transmis intr-un comunicat ca Marocul a raspuns favorabil, "in aceasta etapa", la ofertele acestor patru tari "de a trimite echipe de cautare si salvare", in timp ce…

- Autoritatile judiciare americane au anuntat marti ca au desfiintat - cu ajutorul mai multor state, inclusiv a Romaniei - o retea internationala de piraterie informatica numita Qakbot, care a infectat peste 700.000 de computere din intreaga lume si le-a costat pe victime zeci de milioane de dolari…

- Ministerul de Interne al Regatul Unit ia in considerare monitorizarea cu bratari electronice a azilantilor intrati in tara ilegal, scrie presa britanica preluata luni de dpa. Conform cotidianului The Times, oficialii analizeaza aceasta posibilitate de a-i impiedica sa se sustraga controlului pe migrantii…

- Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii, Franta a depasit in acest an Japonia, aflata acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari. Cu toate acestea, Franta se afla inca la mare distanta de primele doua tari din clasament, Statele Unite si China.…

- Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski considera ca nu exista o altenativa pentru pace, el precizand, in discursul de sambata, ca este important ca Rusia sa vada sprijinul international pentru Ucraina si pentru o viata normala. “Grecia s-a alaturat declaratiei G7 privind garantiile pentru Ucraina.…

