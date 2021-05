Stiri pe aceeasi tema

- 63 de persoane, urmarite pentru fapte comise atat pe teritoriul tarii noastre cat si a altor state din Uniunea Europeana, au fost depistate si retinute in Romania in cadrul unei operatiuni desfasurate in 17 țari. Poliția Romana a anunțat, miercuri, ca perațiunea „Trivium” a fost organizata in Romania,…

- Premierul italian Mario Draghi a anuntat vineri ca va fi vaccinat cu AstraZeneca, dupa suspendarea acestuia cateva zile din cauza unor tulburari rare si grave de coagulare la unele persoane vaccinate, fara o legatura dovedita cu serul, noteaza AFP. "Nu am facut inca o rezervare, dar grupul meu de varsta…

- Statele europene reiau administrarea cu vaccinul Oxford/AstraZeneca. Majoritatea statelor europene care au suspendat recent administrarea vaccinului AstraZeneca au anuntat ca vor relua vaccinarile, dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a declarat ca vaccinul este “sigur si eficient”. Conform…

- O decizie in acest sens au luat deocamdata autoritațile din Germania, Italia, Letonia, Lituania, Cipru, Spania, Țarile de jos și Franța. O serie de țari din UE au anunțat reluarea de vineri, 19 martie, a campaniei de vaccinare a populației impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, dupa declarația Agenției…

- Spania a luat luni decizia de a suspenda din precautie injectarea vaccinului de la AstraZeneca contra Covid-19, la fel ca multe alte tari dupa semnalarea de efecte secundare, a anuntat ministrul Sanatatii Carolina Darias, informeaza AFP.

- Camioanele inmatriculate in 2020 in UE au avut motoare pe motorina in proporție de 96,4%, electric 0,5%, combustibili alternativi 2,9%. Așadar, motorina inca domina inmatricularile de camioane din UE in ceea ce privește cota de piața (96,4%), in timp ce benzina a reprezentat doar 0,1% din cererea totala…

- Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a declarat…