Campania de vaccinare este impulsionata la nivel european prin noi masuri care ar putea creste gradul de vaccinare al populatiei si ar putea preveni raspandirea noii tulpini, lucru care se vede in tari precum Franta sau Italia.

In schimb, in Romania, tara care desi a avut un debut bun al campaniei de vaccinare, lucrurile par sa se fi relaxat in ultima perioada.

Pana in 23 iulie, potrivit datelor oficiale furnizate de Our World Data, in Romania s-au administrat doar 9,27 mil. doze de vaccin - 24,5% la nivelul intregii tari de la inceputul campaniei de vaccinare, scrie Mediafax.ro.