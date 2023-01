Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de sase state din Europa de Est, in frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina, care a redus cererea pentru produsele locale si a declansat…

- Sase state din Europa de Est, inclusiv Romania, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina.

- Economia Romaniei ar urma sa depașeasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile UE, o moneda stabila și de investițiile straine, stimulate in parte și de relocarea activitaților din Rusia și Ucraina. Fondul Monetar Internațional se așteapta ca economia Romaniei sa…

- Senatul a adoptat tacit, miercuri, o propunere legislativa a deputatilor PSD, de completare a art.139 din Codul Muncii, prin care Boboteaza si Sf. Prooroc Ioan Botezatorul, sarbatorite anual pe 6 si 7 ianuarie, sunt declarate zile nelucratoare. Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru…

- Țarile UE au redus cererea de gaze cu un sfert in noiembrie, chiar și in condițiile in care temperaturile au scazut, in cea mai recenta dovada ca blocul comunitar reușește sa iși reduca dependența de energia ruseasca de la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Financial Times Fii la curent…

- In contextul intensificarii bombardamentelor ruse in Ucraina si a venirii iernii, Republica Ceha, Polonia, Ungaria si Slovacia - membre ale Grupului de la Visegrad (V4) - se asteapta la sosirea unui nou val de refugiati din Ucraina si au cerut Comisiei Europene sa le ofere rapid ajutoare suplimentare…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba (FOTO) a avertizat marti Uniunea Europeana impotriva "oboselii" fata de razboiul in Ucraina, insistand asupra adoptarii unui nou pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, relateaza France Presse. "Ii invit pe colegii mei din UE" sa "respinga orice indoiala" si…

- Kremlinul a sustinut luni ca Ucraina a bombardat de mai multe ori centrala nucleara Zaporojie (sud-estul Ucrainei) si a cerut puterilor internationale sa se asigure ca Kievul inceteaza atacurile asupra celei mai mari unitati energetice atomice din Europa, transmite Reuters.