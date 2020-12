Stiri pe aceeasi tema

- Expertii Uniunii Europene au ajuns la concluzia ca vaccinurile impotriva COVID-19 concepute pana in prezent sunt eficace si impotriva noii variante a coronavirusului SARS-CoV-2, o mutație ce a fost descoperita inițial in Marea Britanie, a declarat duminica ministrul german al sanatatii, Jens Spahn,…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Romania, sub atenta supraveghere a Comisiei Europene. Este monitorizata și situatia economica a altor 11 state. Comisia Europeana a cerut, miercuri, monitorizarea atenta a situatiei economice din 12 state membre, inclusiv a Romaniei, pe fondul constatarii unor dezechilibre semnificative. Comisia Europeana…

- Printr-un joc al rezultatelor (remiza în Irlanda de Nord și înfrângere a Rusiei cu Serbia), România a prins in extremis un loc în urna a doua a preliminariilor pentru CM 2022. Este însa un bun motiv pentru idealuri marețe: "Încet-încet, urcam spre…

- Autoritațile italiene au conceput un scurt ghid cu reguli de urmate de catre pacienții care sufera de forme ușoare de Covid-19 și care stau acasa pentru a se trata. Pana in prezent, ingrijirea la domiciliu a pacienților cu Covid s-a confruntat cu dificultați nu numai din cauza deficiențelor fiziologice…

- Un tanar tunisian de 21 de ani este cel care a ucis ieri trei persoane, dintre care pe una decapitat-o in catedrala Nortre Dame din Nisa. Agresorul și-a atacat victimele, doua femei și paznicul lacașului de cult, la slujba de dimineața. Atacul a avut loc joi, cu putin timp inainte de ora 9 dimineata.…

- Joi noaptea, la ora 24.00, a expirat termenul de inscriere pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Mai puțin de 40.000 de romani din diaspora au optat pentru aceasta varianta. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238 de romani din diaspora au depus cereri…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…