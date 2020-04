Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica generata de coronavirus va fi mult mai grava decat ne așteptam, susține Banca Mondiala. Țarile din sudul Asiei se vor confrunta cu cea mai slaba performanța economica din ultimii 40 de ani, pe fondul epidemiei de coronavirus, ștergand decenii de progres in lupta impotriva saraciei,…

- Țarile din sudul Asiei se vor confrunta cu cea mai slaba performanța economica din ultimii 40 de ani, pe fondul epidemiei de coronavirus, ștergand decenii de progres in lupta impotriva saraciei, a anunțat Banca Mondiala, citata de BBC, potrivit MEDIAFAX.Economii precum India, Bangladesh, Sri…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, pana la 0,3%, de la 3,8% cat estima in urma cu trei luni, dar mizeaza pe o revenire pana la 4,4% in 2021, arata Prognoza economica actualizata pentru primavara anului 2020, realizata de Banca…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, pana la 0,3%, de la 3,8% cat estima in urma cu trei luni, dar mizeaza pe o revenire pana la 4,4% in 2021, arata Prognoza economica actualizata pentru primavara anului 2020, realizata de…

- Pandemia de coronavirus va incetini considerabil creșterea economica a Chinei, dar și a altor state asiatice, iar milioane de oameni risca sa fie aruncați in saracie, a avertizat Banca Mondiala, scrie digi24.ro.

- Ieșirea din Uniunea Europeana a produs o scadere a vanzarilor de mașini noi in Marea Britanie, la inceputul anului, iar temerile clienților cu privire la incertitudinea economica ar putea accentua scaderea pe parcursul lui 2020. Ford a resimțit acest declin al pieței britanice și a anunțat o reducere…

- "Aceasta inseamna ca economia germana a crescut pentru al zecelea an consecutiv. Este cea mai lunga perioada de crestere inregistrata dupa reunificarea tarii" a subliniat Albert Braakmann, director in cadrul Oficiului federal de statistica. Cu toate acestea, cifrele oficiale publicate miercuri sunt…

- Motorul Europei s-a gripat. Economia Germaniei crește pentru al zecelea an consecutiv, dar inregistreaza cea mai slaba performanța din ultimii șase ani Economia germana, prima economie europeana, a inregistrat in 2019 un avans de doar 0,6%, cea mai slaba performanta inregistrata dupa 2013, potrivit…