Ţările din OPEC+ au convenit creşterea livrărilor de petrol începând din august, pentru a tempera preţurile Grupul, care include tarile din OPEC si aliatele acestora, precum Rusia, a convenit in mod crucial noi alocari de productie a petrolului, incepand din mai 2022, dupa ce Arabia Saudita si alte state au fost de acord cu o cerere a Emiratelor Arabe Unite (EAU), care amenintase ca blocheaza planul. “Suntem multumiti de acord”, a declarat ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, Suhail bin Mohammed al-Mazroui, intr-o conferinta de presa. Ministrul saudit al energiei, printul Abdulaziz bin Salman, a refuzat sa raspunda la intrebari cu privire la modul in care s-a ajuns la compromis. OPEC + a redus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OPEC a anticipat joi ca cererea mondiala de petrol va crestere astfel incat va atinge nivelul anterior pandemiei de Covid-19 in 2022, sustinuta de cresterea din Statele Unite, China si India, transmite Reuters. Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%,…

- Interconectorul de gaze Bulgaria – Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, dupa cum relateaza adevarul. „Astazi (vineri – n. r.) am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria –…

- Pietele titeiului au fost instabile in ultimele doua zile, in urma intreruperii discutiilor dintre producatorii majori Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, semnaland ca investitorii nu stiu ce inseamna blocajul de la nivelul OPEC+ pentru productia mondiala. Pretul petrolului Brent a scazut cu 1,01…

- Ministrii din OPEC+ au anulat luni negocierile privind productia de petrol, in urma nemultumirilor Emiratelor Arabe Unite, care nu au acceptat prelungirea cu opt luni a reducerii livrarilor, transmite Reuters. Ministrul saudit al Energiei, printul Abdulaziz bin Salman, a cerut ”ratiunne si…

- Aproximativ 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in China pana in prezent, iar Malaysia a anuntat miercuri ca va primi jumatate de milion de doze din partea Beijingului, potrivit news.ro. China se apropie de administrarea unui miliard de doze de ser anti-Covid, dupa…

- Grupul celor mai puternice șapte economii vrea sa doneze 1 miliard de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru cele mai sarace state. Insa planul este criticat pentru ca nu este ambițios, este mult prea lent și arata ca liderii din Occident nu sunt stapani pe gestionarea celei mai mari crize de sanatate…

- Grupul statelor G20 nu va vota ridicarea brevetelor pentru vaccinurile anti-Covid, sprijinita de președintele american Joe Biden. Țarile G20 vor vota in favoarea partajarii voluntare, nu a ridicarii brevetelor pentru vaccinuri, arata un proiect de concluzie a summitului lor programat vineri, vazut de…

- Cu un spectacol uluitor de culori, oferit inclusiv de lalele mov, galbene si purpurii, gradina botanica Keukenhof de la periferia orasului olandez Haga este una dintre cele mai importante atractii turistice din Tarile de Jos, rivalizand in mod obisnuit cu cele mai cunoscute muzee din Amsterdam, relateaza…