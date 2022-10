Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Meduza arunca o privire asupra a ceea ce experții in arme nucleare au spus despre pericolul ca Rusia sa apese butonul roșu – și ce ar trebui sa faca Occidentul intr-un asemenea scenariu.

- UPDATE Presedintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut „independenta” regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie, potrivit unor decrete prezidentiale publicate joi seara, cu o zi inainte ca Rusia sa finalizeze anexarea lor, noteaza AFP. „Ordon recunoasterea suveranitatii si independentei de stat” a regiunilor…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, a anuntat joi Kremlinul, transmit agentiile de presa internationale. ”Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Parisul a acuzat marți Moscova ca folosește aprovizionarea cu energie ca pe „o arma de razboi”, in contextul in care compania rusa Gazprom a intrerupt livrarile catre un important client francez și a anunțat ca va inchide principala sa conducta de gaz catre Germania timp de trei zile in aceasta saptamana,…

- Țarile europene care susțin Kievul vor incepe mai devreme sau mai tarziu sa se intrebe daca președintele ucrainean Vladimir Zelenski face totul corect, a declarat marți purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, comentand interviul lui Zelensky pentru Washington Post, in care…

- Tarile si aliatii occidentali, inclusiv Japonia, au impus restrictii financiare Rusiei, de cand a trimis trupe in Ucraina la sfarsitul lunii februarie. Moscova a ripostat cu restrictii de parasirea a Rusiei de catre companiile occidentale si aliatii lor si, in unele cazuri, le-a confiscat bunurile.…

- Gazprom a inregistrat o scadere a productiei zilnice de gaze naturale la cel mai mic nivel din 2008, potrivit unui calcul Bloomberg publicat luni. Scaderea productiei a survenit pe masura ce Rusia a incetinit fluxurile de gaze catre Europa, invocand provocarile tehnice generate de sanctiunile occidentale,…

- Vladimir Putin l-a eliberat pe Dmitri Rogozin din funcția de director al Roscosmos, agenția spațiala rusa, potrivit unui decret postat pe site-ul Kremlinului. Astfel, in locul lui a fost numit Iuri Borisov, care s-a dovedit ca acesta l-a inlocuit in aceasta funcție in 2018 tocmai pe Dmitri Rogozin,…