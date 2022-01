Autoritatile mai multor tari din Golf au crescut duminica numarul alertelor adresate locuitorilor din cauza ploilor torentiale care s-au abatut de cateva zile asupra acestei regiuni foarte calde si aride, relateaza AFP. Aversele perturba viata de zi cu zi a tarilor bogate din Golf, autoritatile instaland rareori sisteme de evacuare a apei din cauza deficitului de ploi. In Emiratele Arabe Unite, ploile torentiale au cazut in toata tara, in special in Dubai si Abu Dhabi. Se asteapta ca vremea rea sa dureze pana joi, a informat duminica agentia de presa oficiala WAM. Ploile au fost agravate de insamantarea…