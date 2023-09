Țările din Europa în care se muncește cel mai mult. Cât lucrează românii Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o saptamana obișnuita, programul de […] The post Țarile din Europa in care se muncește cel mai mult. Cat lucreaza romanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

