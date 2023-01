Stiri pe aceeasi tema

- Romanii dau cei mai mulți bani pe facturi, utilitați și alimente: Țara noastra, pe primele locuri in UE in topul cheltuielilor pentru locuința Romanii dau cei mai mulți bani pe facturi, utilitați și alimente, iar țara noastra, pe primele locuri in UE in topul cheltuielilor pentru locuința. Romania se…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat duminica, 1 ianuarie, preluarea de catre Suedia a presedintiei Consiliului UE de la Republica Ceha, informeaza Agerpres. Nicolae Ciuca a urat succes premierului si Guvernului suedez in exercitarea mandatului la presedintia Consiliului UE, intr-o perioada marcata de…

- „In ultimele zile ale acestui an, dar și in debutul anului 2023, vremea va fi deosebit de calda. Valorile maxime, in urmatoarele zile, se vor situa intre 6...14 grade. Chiar și in noaptea de Revelion vom avea temperaturi minime pozitive, cu cele mai ridicate valori in partea de vest a țarii, pana la…

- Raspunsul cancelarului Austriei referitor la aderarea Romaniei in spatiul Schengen este, fara sa vrea, „un cadou pentru Vladimir Putin”, pentru ca a dovedit, intre altele, ca solidaritatea europeana s-a rupt, a declarat joi vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR. „Aici este o chestiune de teorie…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri, dupa declarațiile presedintelui Klaus Iohannis, ca isi mentine parerea ca in acest moment Romania trebuie sa procedeze la fel cum a facut Austria, sa-si exercite dreptul de veto pentru toate interesele statului austriac. „Este dreptul meu de a avea o opinie,…

- Comunitatea europeana este principalul partener al firmelor ieșene: peste 65% din valoarea marfurilor exportate in primele șapte luni ale anului reprezinta exporturi catre țari care fac parte din Uniunea Europeana. Ponderea crește la 85% cand adaugam și alte state din Europa, dar care nu fac parte din…

- Romania, Bulgaria și Ungaria sunt țarile din Uniunea Europeana care au cunoscut cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale, conform datelor publicate, vineri, de Eurostat. Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 41,4% in Uniunea Europeana si cu 41,9% in zona…

- Dupa scaderile inregistrate in 2019 si 2020, transportul feroviar de marfa in Uniunea Europeana a revenit pe crestere in 2021, iar Romania se numara printre statele cu cele mai importante cresteri anuale, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…