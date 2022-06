Țările din butoiul cu pulbere al Balcanilor: vulnerabilitățile în fața Rusiei și a tendinței revizionismului istoric Analiza realizata de HUFFINGTON POST GREECE, preluata de Rador: Albania Analiștii politici se intreaba daca prim-ministrul Edi Rama, care monopolizeaza actualitatea interna, iși va da acordul pentru aderarea Suediei și Finlandei la NATO sau va urma directivele neosultanului turc Erdogan. Țara nu are o opoziție puternica pentru un stat de drept eficient. Administrația SUA, prin intermediul ambasadei de la Tirana, continua sa joace un rol important, concentrandu-se pe lupta impotriva corupției care submineaza perspectiva europeana a Tiranei. Demararea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

