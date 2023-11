Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos au anuntat miercuri trimiterea unei nave militare spre Cipru, unde va fi pregatita sa ofere un posibil ajutor umanitar in Gaza, in timp ce premierul in exercitiu Mark Rutte a purtat discutii cu omologul sau israelian, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. Nava de patrulare de coasta Ms.…

- Rasturnare de situație: Israelul suspenda operațiunea militara terestra in Fașia Gaza!Armata israeliana se pregatește pentru urmatoarea faza a campaniei in Fașiei Gaza, dar este posibil ca planurile sa nu se conformeze „așteptarilor larg raspandite” cu privire la o „ofensiva terestra iminenta”, a declarat…

- Martin Griffiths, șeful ONU pentru ajutor umanitar, a declarat luni ca se va deplasa in Orientul Mijlociu pentru a sprijini negocierile privind acordarea de ajutor in Fașia Gaza aflata sub blocada, potrivit agenției Reuters.

- Ministrul israelian al Energiei, Israel Katz, a transmis, joi, ca nu vor ridica asediul asupra Gaza daca Hamas nu va elibera ostaticii. Situația in care se afla in aceste momente Fașia Gaza, unde locuiesc peste 2,3 milioane de oameni, a venit o data cu decizia autoritaților israeliene de a asedia zona…

- Ministrii arabi de externe au condamnat miercuri la Cairo asediul impus de Israel Fasiei Gazei, solicitand livrarea "imediata" de ajutor umanitar celor 2,3 milioane de palestinieni supusi raidurilor aeriene israeliene ca raspuns la atacul Hamas, noteaza AFP preluat de Agerpres.Reuniti la sediul Ligii…

- Ministrii arabi de externe au condamnat miercuri la Cairo asediul impus de Israel Fasiei Gazei, solicitand livrarea „imediata” de ajutor umanitar celor 2,3 milioane de palestinieni supusi raidurilor aeriene israeliene ca raspuns la atacul Hamas, noteaza AFP. Reuniti la sediul Ligii Arabe din capitala…

- Turcia trimite trei avioane cu ajutoare si o echipa de salvare in Libia, informeaza Rador.Autoritațile turce vor trimite trei avioane pentru a transporta o echipa de salvare si ajutor umanitar in Libia, a anuntat, marti, Ministerul turc de Externe, dupa ce o inundatie masiva cauzata de ploi torentiale…

- Țarile și instituțiile Uniunii Europene au promis ca vor oferi Ucrainei un ajutor de doua ori mai mare decit Statele Unite. Despre acest lucru a anunțat pe 7 septembrie Institutul pentru Economie Mondiala din Kiel (IfW Kiel). "Europa a depașit in mod clar Statele Unite in privința promisiunilor de a…