Sectiile de votare din Tarile de Jos s-au deschis luni dimineata pentru alegerile legislative, acesta fiind primul scrutin din acest stat care se va desfasura pe durata a trei zile, masura adoptata pentru a se evita aglomeratia in sectiile de votare, in contextul pandemiei de COVID-19, transmit AFP si dpa.



Alegerile, prevazute initial pentru miercuri, au fost adaptate in acest an in contextul COVID-19, cu deschiderea sectiilor de votare incepand de luni, ora locala 07:30 (06:30 GMT).



Votul prin corespondenta a fost permis pentru prima data pentru cetatenii cu varste peste…